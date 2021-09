Pour leur première saison en P4, les gars du FC Tours auraient sans doute rêvé meilleurs débuts. Après quatre petites journées de championnat, l’équipe drivée par Éric Vrysaghs a déjà encaissé 76 goals. Soit, une réalisation toutes les… 5 minutes. Avec zéro but marqué et donc un goal-average de -76, le club basé à Villers-aux-Tours (Anthisnes) est tout simplement la plus mauvaise équipe de Belgique juste derrière Olloy, en P4D namuroise, qui a déjà ramassé 65 goals cette saison.

Malgré un bilan pour le moins famélique, la motivation du FC Tours reste au beau fixe.“ Après la troisième rencontre de championnat et notre défaite 23-0 contre Oneux, 7 joueurs ont décidé de quitter le club, commente le coach Éric Vrydaghs. (...)