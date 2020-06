Qui dit nouvelle aventure, dit nouveau look. Les Métallos ont changé de design et d'équipementier.

Promu de D1 amateurs en D1B, le RFC Seraing va connaître quelques changements. En plus des transferts attendus (mais l'équipe ne devrait pas beaucoup changer) et du début des travaux dans les installations pour l'école des jeunes, Seraing a décidé de changer ses vareuses pour la saison prochaine.Ainsi, la marque italienne Kappa remplacera l'espagnole Joma. Au niveau du design, le rouge et le noir resteront bien entendu les couleurs "Home", mais les bandes horizontales aux couleurs du club laisseront place à un maillot presque totalement rouge avec de fines lignes noires en diagonale. Le maillot "Away" sera quant à lui blanc, avec des bouts de manches et un col rouge et noir.Enfin, les joueurs seront équipés de chaussettes spéciales Controlsocks de Football Masters.