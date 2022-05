C’est sans la moindre pression que Visé se rend à Pelt ce samedi pour le dernier match des playoffs du championnat de Belgique. Les Mosans sont en effet déjà qualifiés pour la finale. "Nous sommes dans un fauteuil et c’est une situation très confortable", dit Korneel Douven. Cela le satisfait d’autant plus qu’il affronte son futur club. Celui-ci peut encore rejoindre Visé en finale, à condition de s’imposer et de compter sur une victoire de Tongres face à Bocholt.