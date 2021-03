Ce dimanche, le VBC Waremme terminera la saison 2020-2021 en Euromillions Volley League en recevant Alost dans le dernier match des playoffs 2.

L'objectif dimanche pour les troupes de Sacha Koulberg sera de remporter la deuxième victoire de cette deuxième partie de saison.

Mais les regards au pole Ballons sont déjà tournés vers le prochain exercice pour construire une équipe compétitive.

Après les arrivées de deux jeunes joueurs de l'Ecole de volley de Vilvorde, les Wawas ont annoncé ce jeudi le retour de Lienert Cosemans (28 ans/2m)

Le passeur revient en province de Liège après y avoir joué deux saisons de 2017 à 2019 et où il avait été captaine sous BarcaCysique. Il y a deux ans, il mettait alors le cap vers Haasrode, un club avec lequel il a décroché la 4e place de l'EVL cette saison.

"C'est également un joueur qui nous revient avec un solide expérience dans d'autres club de Ligua (Menen, Alost, Gent, Leuven). il va nous apporter beaucoup et va nous aider à oublier cette saison sportive difficile. Lienert connait bien le club et la transaction entre les 2 parties s'est déroulée très facilement. Lienert est très impatient de commencer avec nous et est ambitieux ,cela tombe bien, le VBC Waremme aussi!", s'enthousiasme le club.

Il est amené à prendre le succession de Florian Malisse qui partira vers Guibertin en N1.