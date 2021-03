Le VBC Waremme continue de construire son noyau pour la saison prochaine. Les Hesbignons viennent d'ailleurs d'annoncer leur deuxième recrue pour l'effectif prochain.

Comme pour le jeune Robbe Van Loon, c'est à la célèbre Topsportschool de Vilvorde que les Wawas sont allés recruter pour engager Joppe Schroeven.

Ce jeune opposé, formé d'abord comme libéro avant de devenir attaquant et maintenant opposite, entrera en concurrence avec le capitaine Roman Abinet.

"Membre des sélections nationales juniores jusqu’à présent, il est lui aussi très motivé de faire partie du groupe qui se rendra en Iran, pour les championnats du monde ! Avec les transferts de Jippe et de Robbe, arrivant directement de Vilvoorde, le club se positionne plus que jamais comme un étape pour les jeunes talents qui veulent grandir, se perfectionner et jouer un rôle dans une équipe du top", explique le club.