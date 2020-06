Le mercato wawa bat son plein.

Le VBC Waremme continue de construire son équipe pour la saison prochaine en Euromillions Volley League.

Les Hesbignons ne sont pas inactifs et ont dernièrement acté le retour de Serghei Predius (1m96), il évoluait à Gand cette saison-ci.

Le Moldave, qui a la double nationalité roumaine, avait déjà évolué à Waremme il y a peu, du temps de BarcaCysique. "Il avait directement boosté l’équipe de Barca Cysique en réception, à l’attaque et surtout avec son service smashé ! Joueur très physique, mais aussi doté d’une très bonne technique", précise le club. Grâce aux bonnes relations entretenues avec le président Vincent Perin, nous avons pu très vite trouver un accord. Serghei est un joueur que nous connaissons et qui connaît très bien le club avec ses avantages et ses inconvénients. C'est donc un réel bonus pour chacun et il n'y aura aucun temps d'adaptation. Serghei retrouvera beaucoup de coéquipiers de la saison 2018-2019 : Abinet, Zuidberg, Lallemand, Evrard, ainsi que Perin et Fafchamps qui sont passé du statut d'espoir à l'époque à titulaire de l’équipe. Le staff étant toujours le même à l’exception de Sacha Koulberg qui a directement été charmé par le niveau du joueur, bien renseigné évidemment par Frédéric Servotte. Il aura comme rôle de dynamiser l’aile, pièce manquante du dispositif 2019-2020. Il se retrouvera donc en concurrence avec Lallemand, Zuidberg, et le néo waremmien Detandt."