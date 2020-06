Le club a recruté un nouvel ailier.

Thibaut Detandt sera, avec Roman Abinet, le plus âgé du groupe de Sacha Koulberg en Euromillions Volley League alors qu'il n'a encore que 28 ans.

"Passé par Jurbise, Baudour, Gembloux, Guibertin et les 2 dernières saisons à Puurs en tant que libéro, ce responsable logistique chez Prosafety arrive avec énormément de motivation dans le groupe. Il a su convaincre l’entraîneur Sacha Koulberg avec son discours ambitieux et le travail personnel qu’il a réalisé pendant le confinement .Il viendra concurrencer nos 2 autres ailiers actuels Chris Zuidberg et Lucas Lallemand", présente le club.