Après avoir reconduit son capitaine, le club hesbignon veut continuer à faire confiance aux jeunes.

Roman Abinet avait ce mardi déjà été prolongé pour une quatrième saison à Waremme. Et à 28 ans, le capitaine continuera d'encadrer les jeunes.

Après le retour de Clément Evrard, le VBC Waremme a annoncé ce mercredi avoir prolongé trois de ses jeunes: Martin Perin (17 ans), Sam Fafchamps (19 ans) et Lucas Lallemand (22 ans).

"A eux 3, ils illustrent parfaitement la politique et l'ADN du club qui est de pousser les jeunes, leur donner un chance de jouer au plus haut niveau, avec une structure de qualité", confie le club.

Les Wawas précisent que pour le premier, il s'agit d'une reconduction de bail de deux saisons, une pour les deux derniers.

Pour Fafchamps, il s'agit d'une confirmation de tout le potentiel que le club a décelé chez ce jeune international venu de Welkenraedt. "Et qui a tout de suite montré de belles choses, sans jamais se laisser impressionner par le cv et le niveau de certains de ses adversaires. Sam a toutes les qualités pour un jour se retrouver au haut niveau", explique le club.

Martin Perin est lui déjà un cadre de l'équipe d'Euromillions volley league dans un club qu'il connait depuis la psychomotricité.

"Doté d'un très grande motivation, d'un bon mental et travailleur, il a été poussé tout au long de l’année par le duo d'entraîneurs et a clairement progressé dans tout les secteurs de jeu. Produit 100% waremmien, ayant débuté à la psychomotricité, Martin a encore une énorme marge de progression et fait la fierté de tout un club."

Le troisième larron qui a été prolongé ce mercredi, c'est Lucas Lallemand. "Professionnel, avec une attitude irréprochable, Lucas a reçu plusieurs fois la confiance du coach et a fait de belles rencontres , dont celle contre Maaseik à la maison avec un festival de bloc out. Au club depuis de nombreuses années et dans le noyau depuis plusieurs saisons, Lucas n'a eu de cesse de travailler."