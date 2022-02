Walid Rafiki de retour 707 jours plus tard avec Stockay Liège Anthony Rizzi © Yves Bircic

Le latéral stockali, déjà bien dans ses baskets, est revenu aux affaires comme titulaire à l’occasion de la venue de Givry.



On est le 8 mars 2020 et Tilleur dispute ce qui reste jusqu’ici son dernier match en D2 ACFF. Une défaite 3-0 à Rebecq avec, dans le camp des Liégeois, 90 minutes dans les jambes pour le numéro 14, un certain Walid Rafiki. (...)