Aujourd’hui, Jean-Yves Mercenier (37 ans) officie comme T1 de Bas-Oha. En y ajoutant toujours la casquette de joueur. "Grâce à Alain Rorive, un super adjoint qui me demande de continuer à jouer, j’apporte mon expérience à un groupe assez jeune. Et je peux compter sur lui en match : quand il fait une remarque, elle est lucide et bien amenée."

Le fonctionnement de ce binôme est clair. "On a toujours une discussion franche et sincère le jeudi en vue de l’équipe du week-end. Et on a quasiment toujours la même vision. On est sur un pied d’égalité, même si la décision finale me revient."

Défenseur central gauche, Jean-Yves Mercenier est à la maison à Bas-Oha.

(...)