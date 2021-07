Des souvenirs de l’épopée 2020-2021, Wanze/Bas-Oha, comme les autres clubs, n’en a pas beaucoup. Et ils ne sont pas vraiment bons. En plus du Covid, les Sucriers n’ont pu jouer qu’un seul match de championnat, perdu à Richelle. En Coupe de Belgique l’aventure n’a pas été plus glorieuse avec une défaite à domicile face à Chevetogne (3-4), un club de première provinciale namuroise.

Cette saison, le hasard fait que l’opposant de Wanze/Bas-Oha au premier tour de la Croky Cup se nomme… Chevetogne. Le visage des P’tits Bleus a en tout cas bien changé et toute comparaison paraît compliquée. "De nombreux joueurs ne sont plus chez nous et ont été remplacés, dit le T1, Jean-Yves Mercenier. Je sais que chez notre adversaire aussi il y a eu quelques changements avec les départs du gardien et du coach, notamment."