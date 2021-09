On l’oublierait presque, mais Wanze/Bas-Oha a accompli quelque chose d’historique, hier après-midi sur la pelouse de Herstal. Les joueurs de Jean-Yves Mercenier ont en effet décroché leur tout premier point en nationale. Une belle satisfaction en soi. Et pourtant, à l’instar de Didier Amou-Djaba, buteur face à son ancien club, et auteur d’un bon match dans son ensemble pour sa première titularisation avec ses nouvelles couleurs, on était à moitié satisfait de cette unité arrachée chez des Herstaliens qui restaient sur un partage contre Onhaye, et surtout une victoire à Dison.

“Je suis mitigé, disait l’ailier gauche de 23 ans. Je suis heureux que l’équipe soit parvenue à revenir au score. Mais à titre personnel, je rate un face-à-face et une autre occasion qui auraient pu changer la physionomie du match. (...)