Cela ne fait désormais quasiment plus de doute : Wanze/Bas-Oha risque de repasser par la case "provinciales" dès la saison prochaine. Même au club, on semble presque résigné. "Oui, la descente est plus que probable, confirme Éric Foret, qui a tout de même tenu à sortir du bois pour calmer le jeu. C’est vrai que nous vivons une situation compliquée. Mais il y a des perspectives et plus de positif que de négatif. Cette probable descente marquerait la fin d’un cycle et nous devrons nous renouveler à tous les niveaux." (...)