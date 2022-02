Wanze/Bas-Oha signe un 6/6 très important pour son maintien Liège J.P. © D.R.

Dans la course au maintien et face à un concurrent direct, les Bas-Ohatois ont fait la très bonne opération.



Il n’était pas encore question du match de la dernière chance, mais ce duel entre mal lotis revêtait déjà une importance capitale. Nets vainqueurs à l’aller, les hommes de Jean-Yves Mercenier s’en retournent encore avec la totalité de l’enjeu grâce à un réalisme qui a une fois de plus fait défaut dans le camp d’en face. Ce nouveau revers plonge encore un peu plus les hommes de Valère Lamy dans le doute, eux qui n’ont plus connu la victoire depuis neuf rencontres et qui voient leur adversaire du jour les dépasser au classement. La récupération sur tapis vert des trois unités à la suite de la plainte contre Jodoigne avait reboosté le moral des troupes.