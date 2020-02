Liège Wanze/Bas-Oha tient son coach pour la saison prochaine Matthias Sintzen

Comme beaucoup de clubs, on mise sur la continuité à Bas-Oha. Jean-Yves Mercenier a pris la relève à la tête de l'équipe première de Wanze/Bas-Oha au milieu de la saison dernière, suite au limogeage d'Eric Kerstenne. Et ses résultats sont plutôt positifs puisque le club n'est pas passé très loin de la montée en D3 amateurs l'an dernier et figure actuellement à la troisième position au général, à trois points de Fize, le leader.



Ainsi, c'est sans surprise que les P'tits Bleus ont décidé de poursuivre l'aventure avec leur joueur-entraîneur en 2020-2021. Le reste du staff sera rencontré dans les prochains jours.