Ça y est, c’est reparti ! Près de sept mois plus tard, le Pôle ballons va de nouveau vibrer au rythme des échanges d’Euromillions Volley League. Et cette fois, avec des supporters ! Une salle qui devrait être comble au vu de l’affiche au programme : Waremme - Maaseik.

Une rencontre particulière à plus d’un titre puisqu’elle verra le retour de Martin Perin, l’enfant du club, sur ses terres pour y affronter son frère Pierre. Interview croisée des deux membres de la famille Perin.

Pierre, Martin, comment vous sentez-vous à l’aube de cette nouvelle saison ?

Pierre Perin : "Je suis surtout très excité que le championnat reprenne, d’autant plus avec des supporters. Physiquement, je me sens bien et je ne suis pas du tout stressé. La préparation s’est bien passée, on a eu pas mal d’occasions de tester différentes choses avec le coach. Et j’ai pu avoir du temps de jeu, ça me fait plaisir." (...)