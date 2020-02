Confiant, Henri Verjans a aussi distillé un discours sans détour avant ce match décisif.

Les visites d’Onhaye et de Namur, en huit jours, au Leburton, risquent de s’avérer décisives pour les Hesbignons.

"S’inquiéter ou pas, la question n’est pas là. Il faut se concentrer et agir. Parler tant et plus ne servira à rien." Ainsi parle Fabian Lo Monte.

Actuellement barragistes, les Wawas deviendraient descendants en cas de défaite dimanche. Mais pourraient faire un pas gigantesque vers le maintien s’ils enchaînaient deux victoires. "Tout le groupe est concerné par le maintien du club, le contraire serait d’ailleurs purement scandaleux. Il nous reste huit matchs. Huit finales. Au cours desquelles on devra tenter de grappiller des points à chaque fois. Car chaque unité risque, au final, de compter."

Sortant d’une lourde défaite (3-0 à Couvin) dans des conditions climatiques dantesques, les Waremmiens veulent plus y puiser de l’espoir que du renoncement. "Quand on est battu sur un score aussi lourd, c’est que l’on a été mauvais. Cependant, vu le nombre élevé de face-à-face avec le gardien adverse et les deux sauvetages sur la ligne, on aurait même pu gagner ce match…", notait encore le défenseur hesbignon.

Content de la semaine, Henri Verjans, le T1, a distillé un discours sans détour à son groupe. "Malgré la neige et le froid, celui-ci s’est exercé sans relâche. Cependant, il faut être clair. Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures : si on perd ce match, ce sera la fin de l’aventure en D2 amateurs et bonjour la D3 !"

Quant à la tournure de ce duel à haute valeur et à haute tension, le coach du Leburton précise. "On va voir ceux qui en ont… Nous avons l’obligation de jouer pour la gagne afin de les reléguer à quatre longueurs. Mais le duel s’annonce serré : ils viennent de partager contre les Francs Borains, on l’avait fait contre Durbuy et ils sont, comme nous, habitués à jouer sur synthétique…" À vos paris !