Mis à part une petite frayeur d’Angiulli en début de rencontre, la défense de Waremme a été plutôt solide face à Jette. D’ailleurs, le dernier rempart Florian Lemire n’a pas dû intervenir sur une action chaude des Bruxellois. "Avec moi et nos quatre défenseurs, on peut dire que nous sommes comme les cinq doigts d’une main, dit le gardien wawa. Et pourtant, le quatre arrière change régulièrement en fonction des blessures, des suspendus etc. On trouve une certaine stabilité défensive qui nous avait fait défaut lors du premier tour du championnat."