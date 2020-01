Waremme veut absolument se sauver en D2 amateurs et fait tout pour y parvenir. Durant ce mercato, le club de D2 amateurs n'a pas chômé. Mercredi, on apprenait que Oguzhan Kaylesiz avait décidé de faire marche-arrière et de revenir chez les Stadistes, où il avait été testé en octobre.Ce vendredi, c'est Amadou Diakhaté, un milieu de terrain, qui s'est engagé. En test depuis l'arrivée d'Henri Verjans sur le petit banc, le joueur semble avoir convaincu., explique le T1 waremmien.Il a été formé à Auxerre et est le frère du défenseur "Ben" passé par Cointe., précise Verjans.