Il était finalement parti mais revient déjà.

Là-bas, il n'a jamais eu l'occasion de jouer. "Il y avait visiblement un souci avec son service militaire", explique Jacques Caubergh, le CQ de Waremme. Le joueur et le club de D2 amateurs ont finalement repris contact. Ce dernier a alors demandé le transfert durant ce mercato. "On attend maintenant le document de confirmation."

Ce qu'il s'est passé au stade Leburton est assez surprenant. En octobre, Waremme testait Oguzhan Kaylesiz, un joueur offensif de 21 ans passé notamment par Verviers, La Calamine et la réserve du Sporting Charleroi. A l'époque entraîné par Philippe Gustin, le joueur avait convaincu les dirigeants et tout était prêt pour qu'il signe. Mais le Belgo-turc avait finalement décidé de retourner en Turquie.Cette fois, ça devrait être la bonne pour l'attaquant et les Stadistes, qui espèrent toujours se sauver.