On le savait : sur un terrain qui ne permet pas de jouer facilement au foot, on n’allait pas assister à un grand match. D’autant que l’enjeu, évidemment, n’était pas mince avec cette deuxième place, propriété de Meux, en ligne de mire.

Et, de fait, ce ne fut pas une rencontre que l’histoire du football régional va retenir. Le match fut avant tout tactique avec des défenses qui, clairement, ont pris l’ascendant sur les attaques et des dispositifs qui ne faisaient pas trop la part belle à l’offensif à tout va. "On savait que si on prenait trop de risque sur un terrain pareil, on allait le regretter" disaient en chœur les deux coachs après la rencontre. (...)