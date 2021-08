Après avoir intégré le noyau A de Seraing en D1 amateurs, Warsama Hassan Houssein, international djiboutien, avait pris la direction du SKF Sered (Slovaquie) il y a douze mois. Cet été, changement de décor, place à la mer et au soleil de Malte puisqu’il a paraphé un contrat avec le Sliema Wanderers, un club centenaire détenteur de 26 titres nationaux et 21 coupes.

"Fin juin, mon contrat en Slovaquie se terminait et, via un agent, le club maltais a pris contact avec moi", témoigne le joueur originaire d’Ouffet. "Je me suis un peu renseigné sur l’histoire du matricule et j’ai pu me rendre compte qu’il s’agissait d’un top club à Malte."

Sur la côte est de l’île, le milieu de terrain (22 ans) aspire à prendre un bon bol d’air frais.