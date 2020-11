Elle a 18 ans, elle provient de l’Ile de la Réunion. Cet été, Whitnée Abriska a déposé ses bagages à Liège pour y effectuer des études en kinésithérapie du sport. Actuellement étudiante en éducateur sportif, elle est obligée de suivre des cours théoriques. Joueuse de handball de naissance, c’est le Femina Visé qu’elle a choisi. Mais là aussi, elle se retrouve à devoir s’entraîner loin des autres. Rencontre avec une jeune fille passionnée.

Whitnée, quel est votre parcours ?

“Je joue au handball depuis mon plus jeune âge car mon papa est coach à la Réunion. Je suis partie dans les Vosges, en France, avant de retourner chez moi. Ici, j’avais envie de découvrir de nouveaux horizons, les quatre saisons et sortir du cocon familial pour tenter de trouver ma personnalité.”

La Belgique était le seul choix possible ?

“Je voulais absolument faire kiné et la Belgique est un des pays les plus réputés dans cette formation. Je pouvais aussi aller en Espagne mais ici, je suis plus proche de connaissances qui vivent en France.”