Women's Super League: le Standard creuse l'écart sur Louvain Liège Matthias Sintzen Les dames du Standard se sont bien rachetées une semaine après leur revers lors du Clasico. © Moisse

En s'imposant 0-2 ce dimanche sur le terrain d'OHL, les filles de l'Académie termine l'année avec 24 points et restent donc à six unités d'Anderlecht, qui réalise un début de saison sans faute. Elles en profitent également pour creuser l'écart sur les Louvanistes, qui sont désormais six points plus bas.



Les buts de cette semaine ont été inscrits par Lola Wajnblum à la 34e minute et par Noémie Gelders à la 57e.



Maintenant, place à une trêve hivernale de plus d'un mois, avant une reprise contre Alost.