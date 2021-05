À seulement 30 ans, Wouter Hias a décidé de quitter le RFC Liège. Non pas pour aller ailleurs car changer de club au bout d’un an ne lui correspond pas. Il a en effet annoncé sa fin de carrière suite à une lourde blessure qu’il traîne depuis de longs mois. Une décision respectée par son club, qui a décidé de le libérer. Retour sur la carrière d’un gentleman calme et posé, qui a également porté les couleurs de Tirlemont et de Dender.

Wouter, pourquoi avoir arrêté à seulement 30 ans ?

"Je suis blessé au tendon d’Achille gauche. J’ai eu mal pour la première fois contre Sprimont en préparation. Dix mois après, ça ne va toujours pas et opérer est la seule solution. Mais il me faudrait 4 à 6 mois pour revenir avec beaucoup de séances de kiné, ce qui est difficile à cumuler avec le boulot. Revenir à 80 % et ne pas pouvoir aider, ça ne m’intéressait pas.

(...)