Avec cinq titres en GT World Challenge Europe sur les six possibles et deux couronnes LMP2 (ELMS et WEC), sans oublier le succès en LMP2 aux 24 Heures du Mans et cela du Pit Stop Challenge récompensant le travail des mécaniciens lors des changements de pneus, 2021 aura été l’année du team WRT. En fait, l’équipe belge a quasiment tout gagné. Seul le classement Pilotes de l’Endurance Cup lui a échappé, devant se "contenter" de la troisième place. C’est logiquement que Vincent Vosse et ses troupes ont été à nouveau élus Team de l’année par le Royal Automobile Club de Belgique.

se réjouissait l’ancien pilote verviétois.