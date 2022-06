Yadi Bangoura signe à l'URSL Visé Liège Matthias Sintzen En contact avec le club depuis quelque temps, l'attaquant revient en région liégeoise. © URSLV

L'URSL Visé tient enfin son attaquant pour la saison prochaine. Yadi Bangoura vient de parapher un contrat d'une saison (plus une en option) avec les Mosans. Lors du défunt championnat, il évoluait à Thes Sport.



Pour lui, il s'agit d'un retour en région liégeoise puisqu'il avait fait trembler les filets sous le maillot du RFC Liège entre 2018 et 2020, avant de partir au RWDM puis au Patro Maasmechelen.



Il s'agit sans aucun doute d'une recrue de choix pour Bernard Smeets et son groupe.