Yady Bangoura : "Il est l’heure pour moi de gravir les échelons" © Marquet Liège Matthias Sintzen

L’avenir de l’attaquant au RFC Liège est loin d’être certain, il l’avoue.



Yady Bangoura a-t-il inscrit son dernier but sous la vareuse sang et marine le 2 février dernier face au leader Deinze ? "Il y a des chances", dit-il. Une blessure face au Lierse et la fin de saison prématurée ne lui ont jamais réellement permis de revenir dans le coup.



En fin de contrat à Rocourt, où il est depuis 2018, le puissant attaquant s’est mis en évidence et, à 24 ans, semble avoir des envies d’ailleurs. "Il est l’heure de gravir les échelons. J’ai envie de (...)