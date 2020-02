Au revoir les 5, 10 et 15 miles de la Chandeleur, bonjour La Tafienne. Pour son premier rendez-vous de l’année, avant son 11e trail de La Grimace le 27 mai (9, 18, 36 et 72km), la Trail Attitude Famennoise avait en effet décidé d’innover.

C’est au champ d’aviation de Verdenne, à quelques kilomètres du club famennois et au fin fond de la campagne, que la Tafienne a pris son envol. La seule condition pour embarquer sur le seul et unique parcours, long de 14 km, était de s’acquitter de 10 euros, ou aussi d’avoir un bon GPS pour rallier le départ. Dix euros que les quelques 200 coureurs récupéraient toutefois en épinglant leur dossard, dans le portefeuille, ou en tickets pour se rincer de bonnes choses après la course.

Mais avant cela, tous ont été rincés et se sont rincés, sur un tracé nocturne sous la forme de trois boucles différentes, et gorgé de boue, mais que tous ont parcouru sans rechigner et apprécié.

Au final, c’est Anthony Servais qui a atterri le premier 56 minutes plus tard, et a inscrit son nom au propre comme au figuré au palmarès de la première Tafienne. Car avant de se rincer au chaud, un dernier devoir attendait les coureurs : transcrire leur numéro de dossard inscrit à l’indélébile sur leur main, à la craie et accompagné de leur temps, sur un tableau.

A la bonne franquette comme dirait l’autre, pour une première qui restera aussi gravée à l’indélébile dans les esprits de tous.