© DR

Et de préciser ses ambitions: "Je veux sortir quelque chose sur les 90 km du Mont-Blanc. L’Amadello et l'Echappée Belle sont aussi des objectifs. Le Mandala Trail, je m'y suis inscrit au cas où les 90 km du Mont-Blanc n'auraient pas lieu. Même si j'irai."



En 2020, le "Tharé" avait tout de même eu droit à son Montreux Festival. Il avait fini 17e place, sur 112 km.

Nombre d’entre eux avaient répondu présent, dont Gauthier Boclinville, qui a accompagné Florentin Gooris durant les 100 km. En février, Gauthier Boclinville avait été privé des 260 km Legends Trail, alors qu'il était préparé comme jamais pour le challenge de sa vie.La Flow 100 avalée, Florentin Gooris prie désormais pour avoir droit à d’autres ultras, officiels ceux-ci., souligne le médaillé de bronze au National d'ultra de 2017.