N’allez pas dire aux 64 coureurs qui ont pris part à la première Race Across Belgium (RAB) que notre pays est minuscule. Ou à tout le moins aux 18 sur les 23 au départ vendredi aux petites heures à Arlon, qui ont pédalé 1 000 bornes non-stop, sur les routes des 4 coins de la Belgique. Et dans une moindre mesure, aux 30 autres qui se sont farci 650 ou 370 km. Et pourtant, sur 64 partants, seuls 16 ont abandonné.

"La flotte de la première journée, puis le froid la nuit de jeudi à vendredi en est la principale raison", précise Michel Mussot, organisateur de la RAB et lui-même ultra cycliste. "Tous les autres sont rentrés dans les délais. Sur 1 000 km, ceux-ci étaient de 78 heures, le temps notamment d’aller jusqu’à la mer du nord et en revenir ."

L’organisation n’a pas fait de cadeau aux participants, avec 6 000 m de dénivelé positif sur les 370 km, 8 500 m sur les 650 km et 11 000 m sur les 1 000 km. Ce n’est d’ailleurs pas ce que cherchaient ceux-ci, mais plutôt tous ces lieux qui font la réputation des plus grandes courses belges, à l’instar du Mur de Huy, du Mur de Grammontet de la Haute-Levée.

Certains ont puisé très loin pour écrire leur nom au premier palmarès de la RAB. À l’image de Michel Gusbin, de Fratin, qui a bouclé les 300 derniers kilomètres avec une tendinite, en poussant son vélo en marchant les dernières côtes. Au point de se voir décerner un prix de la combativité, pas prévu au départ, 60 heures plus tard.

"Il y aura une 2e édition. Celle-ci aura lieu du jeudi au dimanche, la semaine de l’Ascension, avec départ et arrivée à Arlon toujours. Soit la date qui avait initialement été fixée cette année, avant que le covid ne nous oblige à la déplacer. Pour 2022, il n’y aura plus de limite. On espère accueillir 200 ou 250 coureurs."

Au vu des retours, et si la crise ne joue plus les trouble-fêtes, cet objectif paraît raisonnable. "Les distances seront identiques, mais on est aussi réceptif aux remarques. Par exemple, le 370 km sera plus accessible, avec moins de dénivelé, pour permettre à un maximum de monde de découvrir l’ultra cyclisme."