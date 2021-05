Il y a un mois, pour la deuxième année consécutive, Houffalize était privée de son Roc d’Ardenne, purement et simplement annulé. Un évènement qui, rappelons-le, rassemble chaque année plusieurs milliers de vététistes, et organisé par Golazo Sports. Un organisateur qui n’a toutefois pas attendu 2022 pour revenir dans La Mecque du VTT, en y important ces samedi et dimanche un nouveau concept, le Houffa Gravel.

"Depuis un bout de temps déjà, on souhaitait proposer une série de randonnées gravel", note Sébastien Legat, de Golazo Sports. "On a créé les Yuzzu Gravel Series, avec 4 dates. Houffalize inaugurait le calendrier. Il y a quelques semaines, avec l’évolution de la situation sanitaire, on a contacté la Commune de Houffalize. Elle était preneuse."

Et les amateurs de gravel aussi, c’est peu dire. Ceux-ci se sont rués sur les 1200 places disponibles, 600 par jour, toutes parties en 2 semaines à peine. Et se sont élancés par vague sur des traces élaborées par qui d’autres que Christian Pierard et Thierry Guiot, les messieurs parcours VTT à Houffalize. A leur cartographie, figurent pour n’en citer que quelques-uns les chemins et single de l’ancienne coupe du monde et du Roc d’Ardenne.

"Il y a 2 ans, alors que le gravel était méconnu on avait proposé un parcours gravel au Roc d’Ardenne, de 70 km", souligne Christian Pierard. "Une centaine de coureurs avait emprunté celui-ci et l’avait apprécié. On l’a ressorti, et allongé et raccourci, pour avoir 3 distances, 45, 70 et 95 km."

Et Christian Pierard d’expliquer les particularités d’un gravel, du gravel. "Le vélo s’apparente à un vélo de course, mais avec une potence plus large, et des pneus tout terrain qui permettent d’avoir de l’accroche sur des surfaces très diverses. Par contre, à la différence du VTT, les tracés sont plus light, avec moins de parties techniques et de grosses descentes."

Si les vélos gravel étaient évidemment légion, on a aussi vu des vélos de cyclocross. Et beaucoup de VTT à Houffalize, électriques aussi parfois, à l’image de la machine de Marc Knoden, l’échevin des Sports houffalois.

"Je connaissais déjà pas mal de choses à Houffalize, j’en ai encore découvert d’autres", sourit Marc Knoden. "Par moments, je me suis demandé si j’étais encore dans les Ardennes. C’était un mix de France, Belgique et Suisse, avec de somptueux paysages et points de vue."

A l’issue de ce premier Houffa Gravel, tous réclamaient déjà une seconde édition. Un deuxième service que tant Golazo Sports que la Commune et les messieurs VTT, semblent avoir envie de leur offrir, et à bien plus de fans de gravel encore.