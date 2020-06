Givry a repris le chemin des entraînements lundi soir. L’occasion de voir les nouvelles têtes du club givrytois.

Premier club évoluant en nationale de la province de Luxembourg à reprendre les entraînements, la R.U.S Givry avait décidé de rechausser ses crampons plus tôt cette saison, dès ce lundi soir.

Avec les départs de joueurs cadres à l’instar des Jonathan Schinckus, Dylan Remy, Pierre Chardome ou encore Jonathan Fondaire, Eric Picart a perdu pas moins de 9 joueurs pour débuter la saison 2020-2021. La fin d’un cycle.





“Pour la plupart des départs, nous les savions à l’avance, avoue Éric Picart, le coach givrytois qui entame sa 9e saison au club. Dylan Remy par contre, c’était une surprise. Comment expliquer cette vague de départs? Par plusieurs raisons. Certains joueurs en avaient marre d’effectuer les kilomètres pour se rendre à Givry. D’autres, comme Pierrre Chardome, étaient blessés et ont été contraints d’arrêter. Bref, il y a eu beaucoup de départs involontaires. En football, les cycles sont importants. Malheureusement, pour ce nouveau cycle qui commence, nous avons perdu un peu trop de joueurs. Mais ce n’est pas grave, nous allons travailler en conséquence.”



Windsey Alima, le futur goleador canari?





En coulisses, les Canaris n’ont pas chômé durant ces trois mois d’arrêt. Le transfuge phare est sans conteste Windsey Alima, qui débarque de la province de Liège. Cet attaquant remuant arrive en provenance de Stockay après un passage remarqué à Visé. Le club a aussi enregistré les retours de David Sylla et de Steve Tchamdjou, deux pions essentiels lors de la campagne 2018-2019. Eric Picart a également misé sur des paris, à l’instar des deux Libramontois, Arnold Nkokolo et Simon Poncelet, deux véritables valeurs sûres de la P1 qui devront s’acclimater au niveau de la D2 ACFF. Enfin, si Randy N’Zita apportera un peu d’expérience, le groupe sera complété par de la jeunesse essentiellement venue de Virton.





“Il nous a toujours manqué ce numéro 9 à Givry, explique Picart. C’est pourquoi nous avons fait venir Windsey Alima. Il peut former une très bonne association avec Tchamdjou. Pour résumer notre mercato, nous avons essayé d’allier expérience et jeunesse. Je pense que nous avons trouvé des jeunes avec des qualités pour percer, tout en allant chercher des gars qui sont des valeurs à ce niveau. Il ne faut pas oublier non plus les joueurs qui sont restés au club.”





Givry visera le ventre mou en 2020-2021





Si Givry a connu un début de saison compliqué l’an dernier, les Canaris avaient ensuite fini en boulet de canon pour se placer 8ème au moment de l’arrêt prématuré des championnats. Une place dans le ventre mou du classement qu’espère bien retrouver Éric Picart en 2020-2021.



“Le niveau de la D2 ACFF risque d’être supérieur à la saison écoulée. Ce ne sera pas rose tous les jours. Il faudra accepter certaines défaites pour parfaire notre apprentissage. Ce sera dur mais une 8 ou 9e place serait très bien. Pourquoi pas même viser plus haut? Le plus important sera que l’équipe soit prête très rapidement. Il y a du travail sur le point tactique et physique. Nous devons reconstruire.”



115 000 euros de subside et un nouveau T2



À signaler que Eric Picart sera cette saison épaulé par Taric Ben Hamza au coaching. L’ancien entraîneur de Chaumont était actif au sein de l’académie virtonaise la saison passée. Il arrive à Givry pour apprendre aux côtés de l’immuable cornac givrytois. Enfin, sur le plan extra-sportif, notons également que Jacques Aubry, le président de Givry, a introduit une demande de subsides auprès de la commune de Bertogne. Ce dernier a été entendu puisque les instances communales ont voté un subside historique de 115 000 euros. Cette somme permettra au club d’avancer dans ses projets de terrain synthétique et de rénovation de ses infrastructures.