Après avoir déjà pris part aux deux premiers actes du challenge Queen/King of Confinement, Wivine Michaux, de Nollevaux (Bouillon), a remis cela voici une bonne semaine.

Le but du jeu, simple, consistait à parcourir une boucle de 6 à 7 km à partir de son domicile en moins de 60 minutes. Et de repartir à chaque nouvelle heure pour un nouveau tour.

Plus de deux tours d’horloge plus tard, Wivine Michaux aura finalement allongé 25 boucles et 157,5 kilomètres ! Et par la même occasion endossé la couronne de reine, se permettant d’aller chercher une 3e place au classement général derrière les intouchables Benoît Badot (44 tours) et le vainqueur Frédérick Hardenne (45 et 294 km !). Ce dernier, organisateur du challenge, n’est d’ailleur autre que son entraîneur à la RunExpert Team.

© dr



"Ma plus longue distance était jusque-là 43 km !" confie Wivine Michaux. "Je devais faire les 50 km de La Bouillonnante. Avec son annulation et avec la préparation que j’avais faite, il me fallait un autre défi. J’ai voulu repousser mes limites pour la Fondation contre le Cancer. Le cancer nous concerne tous. Après 11 tours lors du premier acte de ce concept et 18 au second, je voulais en faire 24, voire 25 ou 26. J’ai gardé le même tour, 6,22 km, que j’ai cette fois fait en sens inverse."

Courir pour lutter contre le cancer

En 3 éditions étalées sur 4 mois, elle aura donc parcouru 335,88 km ! "On pouvait partir samedi à 18 h, ou dimanche à 10 h", poursuit-elle. "J’ai choisi samedi, pour laisser la nuit derrière moi. Jusqu’à midi, les boucles ont défilé. J’ai commencé à les décompter à partir de la 19e. Mon corps et mon mental n’en voulaient plus. Au départ de la 24e, j’ai dit que c’était la dernière. On m’a accueilli à l’arrivée comme une reine. J’ai pleuré de soulagement. Puis Frédérick m’a appelé pour que j’en fasse une dernière. J’ai séché mes larmes et l’ai faite. J’ai été régulière, avec à chaque fois un chrono de 51 ou 52 minutes, et j’ai toujours eu quelqu’un à mes côtés, que cela soit mes filles, mon mari, des gens du village, Céline Masson, vainqueur de l’acte 2 et sur le podium du national ultra quelques heures plus tôt…"

Wivine Michaux espérait récolter 1000 euros pour la Fondation contre le Cancer. Objectif atteint

Vous pouvez toujours effectuer un don, jusqu’au 31 décembre. (https://idonatefor.cancer.be - page challenge" queen/king acte 3 : run for run).