Une petite course et puis s’en va. En 2020, le Challenge Famenne Ardenne avait juste eu le temps d’inaugurer son calendrier, sur La Rendeusienne début mars, avant l’arrivée du covid envoyant les 18 dates aux oubliettes.

Cette année, 20 dates étaient à l’agenda. Seules 9 ont survécu. Dix ont été annulées et une douzième, Menil-Favay, a coulé il y a 9 jours, en raison des intempéries. Mais plus de 17 mois et 29 annulations plus tard, le Famenne-Ardenne a enfin retrouvé ses droits, à Tenneville. "Tout le monde est content d’enfin retrouver la grande famille du challenge", sourit Luc-Triffaux, président de celui-ci. "Par les temps qui courent, ce n’est pas facile d’organiser une course. Je félicite le comité des jeunes de Tenneville, qui s’est mouillé."