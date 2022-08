Accueil Sports Sport régional Luxembourg Lou Siquet est la belle promesse du tennis luxembourgeois La Nassognarde Lou Siquet est championne francophone en moins de 12 ans. Ménagé Loïc ©EdA

Petit conseil pour les amoureux du tennis en province de Luxembourg et même en Wallonie : garder le nom de Lou Siquet dans un coin de la mémoire. Un an après avoir remporté le titre chez les U11, la Nassognarde est devenue championne francophone de moins de 12 ans voici quelques jours grâce à sa victoire face à l'Ukrainienne Tereza Tsybulka (6/4 1/6 6/0). "Si je deviens habituée à gagner des finales ? Non, quand même pas, sourit...