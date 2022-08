Accueil Sports Sport régional Luxembourg Aberdeen O’Driscoll sélectionnée pour aller aux Championnats d’Europe de Munich Aberdeen O’Driscoll va prendre part aux Championnats d’Europe de Munich. Ménagé Loïc Aberdeen O’Driscoll. ©PAULINE HARDY

Aberdeen O'Driscoll fera bien partie des gymnastes sélectionnées pour défendre les couleurs de la Belgique lors des Championnats d'Europe qui se tiendront à Munich à partir de ce mercredi. Sélectionnée chez les juniores, la pensionnaire du club de Wardin démontre une fois de plus qu'elle fait partie des plus belles promesses du pays. Et ce n'est pas Pauline Hardy,...