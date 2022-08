Record et titre national pour Justin Mahieu sur dix kilomètres

Justin Mahieu est plus que jamais de retour à son meilleur niveau. Et le mot est faible.

Ce samedi, en fin d’après-midi à Lokeren, le Vlessartois a décroché le titre de champion de Belgique du 10 km sur route en 35 ans et plus. En descendant pour la première fois sous la demi-heure. Avec un chrono de 29’46, il a en effet couru 47 secondes plus vite que lors de son précédent record qui était de 30’33. Justin Mahieu a par ailleurs fini 5e au scratch, à 6 secondes à peine de la 3e marche et à 30 secondes de Lahsene Bouchiki, sacré en 29’16.