Un retour gagnant pour Antoine Waltzing au triathlon d’Eupen

Antoine Waltzing disputait ce dimanche sa première course cette année seulement, après avoir connu des ennuis de santé.

Et le moins que l’on puisse dire est que le Libramontois a parfaitement retrouvé la forme. Antoine Waltzing a en effet remporté le triathlon d’Eupen, sur la distance sprint. La distance sprint ? 500 mètres de natation, 24,5 kilomètres sur le vélo et 5 kilomètres de course à pied. L’Ardennais ne compte pas se reposer puisqu’il enchaînera le week-end prochain avec le triathlon distance olympique de Namur.