Non, l'Arquet n'ira pas garer le bus à Virton en Coupe de Belgique Qualifié face à Grand-Leez en Coupe de Belgique, Arquet a gagné le droit de jouer une D1B. Ce sera à Virton lundi. Ménagé Loïc ©EDA

Les plus curieux avaient remarqué que l'Arquet pouvait affronter Virton au troisième tour de cette Coupe de Belgique. Et en s'imposant face à Ransart et à Grand-Leez, les hommes de Denis Sulejman ont donc gagné le droit de se tester face à un pensionnaire de Challenger Pro League. "Jouer Virton, ce n'était pas spécialement l'objectif....