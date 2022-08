Jérôme Hinck reprend du service à Chaumont

Décidément, ces derniers jours réservent leur lot de transferts marquants sur nos pelouses. Après celui de Raphaël Lecomte, voici celui de Jérôme Hinck à Chaumont. Alors qu’il avait annoncé, en milieu de saison passée, qu’il arrêtait le foot, celui qui a longtemps porté les couleurs et le brassard de Givry s’apprête donc à reprendre du service. Et à apporter tout son talent et son expérience à une formation qui a entamé son championnat par un partage arraché in extremis à Oppagne.

"On se félicite de cette arrivée, Jérôme possède une super mentalité sur et hors du terrain. Cela correspond bien à l'image de notre club", déclare Jonathan Schinckus, le joueur-entraîneur chaumontois. "Nous étions très proches lorsque nous évoluions de concert à Givry et nous le sommes restés. J'ai toujours eu l'envie de l'intégrer au projet de Chaumont. Puis, il n'y a pas si longtemps, au hasard d'une conversation, je lui ai demandé s'il songeait à reprendre le foot. Je n'ai pas dû insister beaucoup pour lui forcer la main. Comme moi, il vient pour aider les jeunes et les faire progresser, pas pour prendre leur temps de jeu. Et s'il peut nous apporter son talent en plus, c'est super."

On ne doit cependant pas s’attendre à voir d’emblée Jérôme Hinck dans le onze de base chaumontois. Le médian offensif va seulement reprendre les entraînements cette semaine et doit donc d’abord retrouver un niveau physique suffisant. Difficile donc de l’imaginer sur le terrain samedi face à Sart.