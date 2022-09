Accueil Sports Sport régional Luxembourg Un gardien plante un but de septante mètres sur coup franc Loïc Roisin a vécu un samedi soir de folie. Le portier de Waha a planté un but. Ménagé Loïc ©Eda

Un gardien qui marque un but, cela n'arrive pas chaque semaine. Mais un gardien qui marque un but en frappant un coup franc dix mètres devant son grand rectangle, c'est encore plus rare. C'est pourtant ce qui est arrivé à Loïc Roisin ce samedi soir. Portier de Waha-Marche, en deuxième provinciale luxembourgeoise, Loïc Roisin a permis à son équipe de revenir dans le match face à Tenneville. "Cela...