Après le non-match à Libramont, Serge François veut une réaction Après le non-match à Libramont, Arlon doit se reprendre. Ménagé Loïc ©Ménagé

Après la défaite à Libramont, Serge François avait la tête des mauvais jours. "C'était catastrophique. Nous avons joué cinq minutes et puis, plus rien. D'accord, nous n'avons pas eu de réussite et Libramont a fait un bon match, mais ce qui m'embête, c'est notre comportement", dit-il. "Nous avons baissé les...