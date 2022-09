Trail du Hérou: le doublé pour Anselme... 27 minutes plus vite encore qu’en 2021!

Comme chaque année, il y avait du monde, 858 coureurs, et du beau monde, sur le Trail du Hérou à Nadrin (Houffalize), qui en 2017 et 2018 avait accueilli les Championnats de Belgique. Et que beaucoup n’ont une fois de plus pas hésité à qualifier d’à la fois plus beau et plus dur trail du Royaume.

Notamment sur 42 km, une distance avec plus de 2200 m de dénivelé positif, sur laquelle Renaud Anselme a reconduit son succès de 2021.

Après avoir laissé le 2e à plus de 10 minutes en 2021 en 4h26', le Lochnot a pulvérisé son chrono de 27 minutes (3 h 59'). "Et pourtant, il y avait 1,2 km en plus, et le parcours était très glissant alors qu'il faisait sec en 2021", sourit Renaud Anselme, qui signe aussi un 3e succès en autant de courses et 4 week-ends, après La Provinciale (46 km) et le Trail de Bièvre (35 km). Il a aussi mis fin à la série de 7 victoires d'un autre ancien cycliste, le Hennnuyer Dylan Dame, 2e en 4 h 03'. Arnaud Géromboux a pris la 3e place.

Arnaud Maquet s’est pour sa part montré le plus solide sur 24 km (1400 m D+), devant Julien Charlier, 2e, et Julien Léonard

Le revenant Nicolas Bucci s’est lui adjugé la victoire sur 16 km (1000 m D+), devant Jordane Rodrique, 2e, et Pierre Van Haren.

Grégory Gaspard l’a emporté sur 7,5 km (320 m D+). Florian Malardeau et Maxime Christophe, 3e, complètent le podium.

S’il n’a pas couru, quoique, en tenant parfois compagnie le temps d'un bout de chemin à des coureurs qu’il ne connaissait pas, le champion d’Europe de trail, Maximilien Drion, était aussi présent pour applaudir tous les participants. La classe!

Louise Wenkin (42 km), Séverine Vandermeulen (24 km), Elodie Dancette (16 km) et Anne-Catherine Maboge (7,5 km) ont triomphé au sommet du rocher du Hérou.