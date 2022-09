R2: Saint-Hubert s’impose à l'Union Liège

Battu par Profondeville la semaine dernière, Saint-Hubert tient sa première victoire de la saison. "Un succès qui est mérité, mais qui a été assez poussif", avoue Bastien Gilain. "Nous sommes arrivés dans une salle atypique et je peux vous dire que nous sommes contents de rentrer chez nous avec les trois points. C'est tout ce qui compte. C'est une série qui est compliquée et c'est le genre de match que nous devons gagner. Nous avons su le faire. L'expérience de la R2 a fait la différence Gagner en déplacement sans être performant, c'est toujours bon à prendre."

En première période, Saint-Hubert a du mal à se mettre dedans. Offensivement, le jeu borquin manque de fluidité et les deux équipes rentrent aux vestiaires avec moins de trente points inscrits : 29-29. "Nous avons raté pas mal de choses faciles", poursuit logiquement Bastien Gilain. "Et au niveau de la lecture du jeu, nous avons manqué d'intelligence."

À la reprise, Saint-Hubert joue plus juste et prend quelques points d’avance au marquoir. Une avance que les Borquins ne laisseront plus jamais filer même si les Liégeois s’accrocheront jusqu’au bout.

Mais aux lancers, treize de rang entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, Saint-Hubert, où Legros et Noël ont pu jouer, assure l'essentiel. "Nous n'avons jamais su prendre le large, regrette Bastien Gilain. Mais nous avons su attaquer l'anneau et faire preuve de précisions aux lancers."