Trail des Fées: Manette magique, Demars sur une autre planète

La magie a une nouvelle fois opéré à l’occasion du Trail des Fées, organisé pour la première fois par l'asbl Trek & Trail Bertrix, à laquelle l'asbl Fée du Sport a passé la main après 7 premiers services déjà féeriques.

Pas loin de 600 coureurs, 592, ont pris un maximum de plaisir ce samedi sur 4 parcours, ainsi que bon nombre de marcheurs sur plusieurs randonnées.

Sur 50 km, c’est le jeune quinqua liégeois Olivier Manette, 50 ans, qui a ajouté son nom au palmarès, en 4 h 28’. Le Français Anthony Renard prend la 2e place, à 2’ 53''. Logan Perrin a complété le podium.

Changement de date en 2023

Le local Maxime Demars a lui écrasé la concurrence sur 33 km, en 2 h 44’, laissant son plus proche poursuivant, Toni Meijnaert, à 14’ 25”. Hermans Max a terminé 3e.

Sur 17 km, la distance sur laquelle ils étaient le plus nombreux, 261, et sur laquelle les participants se sont d’ailleurs élancés en 2 vagues, Axel Collignon, de Jemelle (Rochefort) s’est montré le plus rapide, devant Renaud Pierret, 2e, et Tanguy Bihain.

Alors que sur 12 km, le Français Dany Compagnon a d’entrée faussé compagnie à tout le reste du peloton, pour s’imposer avec plus de 5 minutes d’avance sur Ward Simoens, 2e, et Mathias Arnould, du club organisateur.

Chez les dames, les 4 fées se nomment Rebecca Lengler (50 km), Caroline Rijs (33 km), Pauline Gyselinck (17 km) et Pauline Laparra (12 km).

L'asbl Trek & Trail Bertrix a par ailleurs eu l'heureuse de recevoir un chèque de 3000 €, de l'asbl Fée du Sport. Et fixe déjà rendez-vous en 2023 non plus le 2e week-end de septembre, mais le 3e, pour ne plus être en concurrence avec le Trail du Hérou.