Athus démarre en force en N3 face à Genk

Face à Genk, les Métallos ont livré une match sérieux et ont surtout montré une belle solidarité et une bonne cohésion d’équipe. Menés durant tout le premier set, les hommes de Stefan Dorel sont revenus à 21-21 grâce notamment à un très bon Adrien Maréchal au centre. Mais malgré une balle de set à 24-23, les Athusiens ont finalement vu Genk prendre la premier manche (24-25).

Le deuxième set est la copie conforme du premier. Athus doit courir après le score avant de recoller à 21-21. Cette fois, les Athusiens ne loupent plus l’aubaine. Maréchal, Toussaint et Cassart font le boulot : 25-21.

La troisième manche est bien gérée par Athus. Si Genk mène 8-9, Athus, où Thiry jouait finalement libéro étant donné que Lichtfus prenait la distribution, prend les devants et ne laissera plus jamais Genk revenir : 14-12, 18-16, 22-19 et finalement 25-20.

Touchés au mental, les Limbourgeois craquent dans la quatrième manche. Athus déroule, s’impose 25-12 grâce à un dernier bloc magistral et décroche donc sa première victoire de la saison. Une victoire acquise sans Robin Schmit qui a finalement dû déclarer forfait après une blessure au pouce.