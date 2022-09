Accueil Sports Sport régional Luxembourg Avec Letêcheur, c’est Marloie qui sourit S’il n’a pas décroché un transfert à l’Union cet été, Victor Letêcheur n’en éprouve aucun regret. Marloie non plus… Daniel Jonette ©CDCLR

Pas encore 17 ans (il les fêtera le 23/10) et déjà tout d’un grand. Victor Letêcheur en impose au sein de la ligne médiane de Marloie. Par sa lucidité, la simplicité de son jeu, sa capacité à rester calme et ses interventions bien senties, celui qui a été lancé dans le grand bain de l’équipe A quelques jours seulement après ses 16 ans n’apparaît déjà plus comme une simple promesse du noyau...