Sérieuse blessure pour William Delvaux

Le capitaine de Gouvy est plâtré pour quatre à six semaines. Pas sûr, dès lors, qu'il rejouera en 2022. "Je vais tout faire pour revenir le plus vite possible, dit-il, mais j'ai bien peur que mon premier tour ne soit déjà terminé." Autre joueur blessé ce week-end, Sébastien Leva. Le médian d'Assenois souffre d'une grosse entorse et sera absent quatre semaines.