Accueil Sports Sport régional Luxembourg Romain Louppe va-t-il devenir champion d’Allemagne d'endurance ? Le Bertrigeois Romain Louppe participe au championnat d’Allemagne d’endurance. Ménagé Loïc

Romain Louppe est en train de préparer ses affaires pour l'Allemagne. Le Bertrigeois va participer à la quatrième, et dernière, manche du championnat d'Allemagne d'endurance qui se terminera à Oschersleben. Et pourtant, voici quelques jours, le jeune pilote de 18 ans avait lancé un appel aux dons. "J'ai été victime d'un gros accident à Spa-Francorchamps durant les essais du vendredi, explique l'intéressé. Je suis tombé dans un des virages les plus rapides du circuit. J'étais à plus de 200 kilomètres/heure quand j'ai perdu le contrôle. La moto a été pas mal endommagée. Cela a...